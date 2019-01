Entre janeiro e abril, a lampreia faz as delícias dos apreciadores, que muitas vezes não olham a distâncias para saborear o ciclóstomo, seja em arroz ou à bordalesa ou com um outro tipo de culinária, mais regional: lampreia fumada; panada; fresca assada no forno com batatinhas ou frita com cogumelos.

A lampreia-marinha é uma espécie migratória que, naqueles meses, sobe o rio Minho para desovar, tornando-se durante esse período no objetivo principal da atividade piscatória.

A lampreia ganhou estatuto de prato de excelência e tornou-se apreciável recurso endógeno do território do vale do Minho, com seis concelhos incluídos num festival gastronómico promovido pela Adriminho e que vai já na 10.ª edição.

Paredes de Coura, em tempos considerado o «celeiro do Minho», tamanha era a produção de milho, é um desses concelhos.

A culinária local, sempre inventiva, em particular nas épocas marcadas por grandes dificuldades, para acompanhar a lampreia, confecionou o estrolho, ou seja o milho triturado, que antigamente substituía o arroz e servia para confecionar pratos doces e salgados.

Outra criação, o bolo do tacho de lampreia, confecionado com a massa da broa de milho e coroado com entremeada de porco.

Um dos restaurantes locais aderentes ao festival gastronómico, é o Abrigo do Taboão.

TSF à Mesa - Sabores de Coura no Abrigo do Taboão

Com magnífico enquadramento natural, junto à praia fluvial da vila muito conhecida pelo festival de música que ali decorre no verão, o restaurante, moderno e acolhedor, com bastante luz natural é liderado há pouco mais de um ano pelo chef Mário Ribeiro, apresenta uma cozinha com base regional, com recurso aos bons produtos locais e marcada pela contemporaneidade.

Uma fusão bem conseguida e retratada na em pratos como bochecha de porco com batata rambana e nos secretos da sorça, com molho feito de vinho, alho, sal e pimenta, acompanhados com migas de broa, feijão e couve.

A lampreia é confecionada com estrolho ou, em alternativa, com cogumelos selvagens.

Nos pratos de peixe, o polvo e o bacalhau à Taboão com um molho especial ou, por encomenda, à Miquelina, tributo a uma famosa cozinheira local, estão em destaque.

Nos pratos com reserva prévia, referência especial para o cabrito de Padornelo e na truta À Aquilino Ribeiro, oriunda do rio Coura, recheada com presunto e coberta com cebolada.

Nas sobremesas, brilham as almofadinas cou estrolho, a menina dos olhos da equipa deste restaurante com garrafeira muito razoável e serviço simpático, aberto apenas de sexta-feira a domingo ao almoço e, por reserva, em qualquer dia.

Restaurante Abrigo do Taboão, em Paredes de Coura.

Onde fica:

Localização: Praia Fluvial do Taboão, 4940-999 Paredes de Coura

Telef.: 251 872 135