Sabores regionais na Varanda da Estrela

Um restaurante situado a 1500 metros de altitude, inserido em paisagem extasiante, reúne um conjunto de predicados que, à primeira vista, agradam ao viajante atraído pela arrebatadora beleza dos lugares serranos.

Em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, mais concretamente nas Penhas da Saúde e nas proximidades do Centro de Interpretação da Truta, a cozinha regional brilha no restaurante VARANDA DA ESTRELA.

É uma casa tradicional, construída em pedra. A madeira é o elemento dominante do espaço interior, que se assemelha a uma cabana. Aquecida por uma lareira, a sala, onde impera a informalidade, está preenchida com mesas e bancos corridos em madeira. Decoração rústica, a condizer com o meio ambiente, destacando-se algumas peças em burel, tecido artesanal de lã,

A cozinha faz a apologia dos pratos regionais, confecionados à base dos produtos e das plantas da serra. É uma culinária apontada às iguarias mais calóricas, ideais para os dias mais frios.

Para começar, uma tábua com queijo de ovelha e presunto ou um misto de enchidos serranos. Outras escolhas: cogumelos recheados ou ovos mexidos com farinheira e espargos. Mais regionais, as feijocas serranas.

A especialidade é, sem dúvida, o arroz de zimbro, planta que cresce a mais de mil metros. O arroz do Ti Manel, como é designado, leva enchidos e cogumelos silvestres e tem um sabor muito particular, revelando-se verdadeira delícia para o palato.

Outras opções igualmente muito apreciadas são o javali com castanhas; borreguinho grelhado na brasa; pernil de leitão confitado e cabritinho ou aba de vitela, ambos assados no forno. Para duas pessoas, há costeletão de novilho.

Entre os pratos mais calóricos que figuram na lista, estão os brulhões, um prato tradicional da gastronomia beirã, em particular das margens do rio Zêzere. É confecionado em ocasiões festivas e consiste no aproveitamento do estômago da cabra. São feitos pequenos sacos, recheados com arroz, carne de porco, chouriça e aromatizados com serpão, uma erva aromática aparentada com o tomilho. Este preparado é posto a cozer durante uma hora, antes de ser servido.

Nos pratos de peixe duas propostas bacalhoeiras - com espinafre em crosta de broa ou, para duas pessoas, posta na grelha - e uma de polvo.

Nas sobremesas, destaca-se a almofadinha serrana.

Garrafeira muito razoável. Serviço simpático neste restaurante onde sabe bem apreciar os sabores serranos.

VARANDA DA ESTRELA, nas Penhas da Saúde.

Localização: Penhas da Saúde (Covilhã)

Telef.: 963 447 873