Saboroso Ciclo algarvio em Lagoa: cozinha regional e boa matéria-prima

Rodeada de algumas das mais belas praias do Algarve - a da Marinha é uma delas - a cidade de Lagoa vive hoje uma realidade bem diferente dos tempos em que a pesca e agricultura eram a mola da economia local.

Desde os anos 60 do século passado que o turismo alterou radicalmente a região. As comunidades piscatórias de Ferragudo, Benagil, Sr.ª da Rocha e Carvoeiro foram perdendo fulgor e a expansão urbanística reduziu o espaço rural.

Um pouco à margem desse Algarve mais turístico, lotado pelo gentio que se acotovela no acesso às praias, protagonizando febril agitação nos meses de veraneio, há um território - tão perto e tão longe do litoral -- que mantém as características, qualquer que seja a estação do ano.

Em Lagoa, numa artéria vizinha da rotunda de acesso à cidade e um tanto ou quanto à margem dos percursos mais turísticos, há um restaurante que faz gala da cozinha algarvia de outros tempos,

O CICLO começou há, praticamente, três décadas e meia a servir uma comida simples à moda do Algarve.

TSF à Mesa - Restaurante O Ciclo

É uma casa simples, cujo nome se deve à vizinhança, ao fundo da rua, da escola do então Ciclo Preparatório, e que preserva a identidade da tradição regional, através de uma culinária feita com os bons produtos do mar e da serra,

A sala, sem grandes luxos, é confortável; a decoração sóbria. A vitrina onde estão expostos peixe e marisco e a garrafeira, num dos topos, destacam-se no espaço preenchido com mesas cobertas por toalhas em tecido.

A comidinha de tacho, que reconforta o estômago e delicia as papilas gustativas, é ponto-forte da ementa.

Massinha de corvina e raia de caldo são dois ícones da lista, em que podem figurar as sopas de peixe e de cação; polvo à vicentina e os tradicionais choquinhos à algarvia, com tinta, azeite e alho, como manda a receita tradicional.

O xerém com berbigão, confecionado com farinha de milho, alho, coentros e azeite, é uma especialidade,

Outra, a açorda de lingueirão, inspirada no tradicional prato alentejano, confecionado com pão oriundo da serra do Caldeirão.

O peixe galo com açorda está, igualmente, entre os pitéus mais apreciados.

As sobremesas destacam, de igual modo, os produtos algarvios: da torta de laranja à sopa fria de amêndoa, confecionada com amarguinha e leite.

Garrafeira de bom nível.

Serviço simpático neste restaurante com boa relação preço-qualidade e que mantém as receitas tradicionais. O CICLO, em Lagoa.

Localização: Lagoa

Telefone: 282 352 51