Acidente na A4. Saiba como chegar mais cedo a casa

Porto - 17:10

Acidente na A4 junto à saída para Ermesinde no sentido Porto / Amarante, Km10.7. Há fila a anteceder o túnel de Águas Santas

PUB

Lisboa - 16:55

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e na Av. da Ponte há fila a partir da zona do Viaduto Duarte Pacheco.

Na 2ª Circular nos dois sentidos na passagem pela zona do Campo Grande.

No IC19 em direção a Sintra na reta dos Comandos.

Porto - 16:55

Trânsito Lento

Na Av. AEP sentido Matosinhos / Porto

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde