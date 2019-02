Salário mínimo atualizado para dez mil funcionários de escolas

As indicações seguiram ontem do Ministério da Educação para as escolas que devem agora atualizar os ordenados dos cerca de dez mil assistentes operacionais que recebem o salário mínimo nacional que, entretanto, subiu para 635 euros.

"Ontem mesmo instruí as escolas para requererem os fundos necessários ao processamento dos acertos relativos a este aumento salarial, para que os destinatários o recebam tão depressa quanto possível", garantiu o ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues, durante um debate de urgência sobre investimento na educação, agendado pelo PSD.

O Governo calcula que esta subida do salário mínimo nacional terá impacto em cerca de dez mil funcionários das escolas que "beneficiam da significativa atualização da base remuneratória da administração pública operada por este Governo".

Ontem, no Fórum da TSF , a secretária de Estado Adjunta Alexandra Leitão tinha anunciado a contratação de mais cerca de mil assistentes operacionais "a tempo inteiro e sem termo".

Hoje, questionada sobre esta contratação Alexandra Leitão explicou que está a ser estudada uma criação de bolsas regionais onde alguns dos funcionários serão integrados.

"Uma parte (desses funcionários) é para suprir definitivamente baixas prolongadas, a outra parte ficará numa bolsa que terá que ser regional, porque as pessoas não podem andar pelo país", justificou a secretária de Estado acrescentando que a proposta está "em estudo".