Santa Luzia, "o centro comercial da natureza com montras de paisagem infinita"

Com a Bandeira Azul e "Águas de Ouro", galardão atribuído pela Quercus, "poluição zero" podia ser o mote da Praia fluvial de Santa Luzia , em Pampilhosa da Serra.

Este é um oásis verde que os incêndios de 2017 pouparam. As águas do rio Unhais são emolduradas por duas imponentes escarpas rochosas e, sobretudo, "com qualidade excelente". Assim o garante Catarina Gonçalves da associação Bandeira Azul da Europa.

Jorge Custódio, vice-presidente da câmara municipal Pampilhosa da Serra, convida os turistas a entrar neste "centro comercial da natureza, onde se encontra tudo o que na cidade não se encontra (...) com montras amplas de uma paisagem infinita".

Américo Ameida, representante da junta de freguesia de de Unhais-o-Velho, destaca a afluência de jovens que no último ano descobriram esta zona, muitos para fazer voluntariado depois dos incêndios. José Brito, presidente da câmara de Pampilhosa na Serra, recorda a tragédia e apela à reconstrução das segundas habitações perdidas nas chamas.

Em 400 metros quadrados, o turismo de natureza é a principal aposta. Que o digam João Gama, praticante de BTT; Fernando Saraiva, da Epic Land, que aposta em atividades como canoagem, stand up paddle ou caminhadas aquáticas; e Ricardo Neves, representante da empresa que instalou a via ferrata da barragem de Santa Luzia, um percurso de escalada com apoios previamente instalados na montanha.

Para repor energias depois de um dia de atividade física, falámos com Helena Varandas, do restaurante e residencial "As beiras" e Eunice Saraiva, do "Bar da Cal".

Todos os domingos, entre as 9h00 e as 11h00, até 26 de agosto, a TSF e o Ginásio Clube Português animam as praias de Portugal com fitness, running e muito mais.

Vamos ao fim da rua. Vamos ao fim do mundo. Vamos à praia consigo. Com o apoio do Ginásio Clube Português e Fundação Vodafone.

Ouça aqui todas as edições do Praia a Praia