Regresso a casa em vias pouco rápidas. Dificuldades em Lisboa

Lisboa - 19:05

Acidente no IC19 em Mem Martins em direção a Sintra, na via direita. Há fila desde Rio de Mouro. Antes há demora entre Pina Manique e Queluz. Na N117 em direção à Amadora há fila desde a zona comercial de Alfragide.

Trânsito Lento

Na 2ª Circular em direção a Benfica há fila entre o relógio e o Campo Grande onde ocorreu um acidente. No sentido contrário há fila entre Benfica e o radar.

Na CRIL em direção a Sacavém há demora desde a saída da A5 até ao nó da Pontinha.

Na A5 sentido Cascais / Lisboa há fila entre Caselas e o Viaduto Duarte Pacheco. No sentido contrário há paragens entre o Viaduto Duarte Pacheco e a zona do Estádio Nacional.

* Devido a uma intervenção da EPAL está a cortado o trânsito logo após à rotunda de Entrecampos, em duas vias da Avenida das Forças Armadas no sentido Av. Estados Unidos da América / Sete Rios,

Porto - 19:05

Trânsito Lento

Na VCI há demora nos dois sentidos entre Francos e a Ponte da Arrábida. Em direção ao Freixo há fila entre o nó da Via Norte e a saída para as Antas.

Na Av. AEP há paragens nos dois sentidos.

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Lisboa - 18:45

Acidente no IC19 após o nó da Amadora em direção a Sintra. Só se circula pela via da direita e há fila compacta desde a zona do relógio na 2ª Circular. Há também acidente em Mem Martins, no mesmo sentido, na via direita e há fila desde Rio de Mouro.

Na 2ª Circular no sentido contrário há fila entre Benfica e o radar e há um toque na via da esquerda frente as Torres de Lisboa.

Acidente na CRIL zona do Sr. Roubado em direção a Sacavém. Só se circula pela via direita e há demora desde o parque de Campismo de Monsanto.

Trânsito Lento

Na A5 sentido Cascais / Lisboa há fila entre Caselas e o Viaduto Duarte Pacheco. No sentido contrário há paragens entre o Viaduto Duarte Pacheco e a zona do Estádio Nacional.

A Radial de Benfica no sentido Sete Rios / Pina Manique está demorada. Na N117 em direção à Amadora há fila desde a zona comercial de Alfragide.

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

* Devido a uma intervenção da EPAL está a cortado o trânsito logo após à rotunda de Entrecampos, em duas vias da Avenida das Forças Armadas no sentido Av. Estados Unidos da América / Sete Rios. Há muita demora nesta zona da cidade. Previsão para os trabalhos:48 horas

Porto - 18:45

Trânsito Lento

Na VCI há demora nos dois sentidos entre Francos e a Ponte da Arrábida.

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Lisboa - 18:10

Acidentes no IC19 após o nó da Amadora em direção a Sintra. Só se circula pela via da direita e há fila compacta desde a zona do relógio na 2ª Circular. Há também acidente em Mem Martins na via direita e há também muita demora nesta zona.

Na 2ª Circular em direção a a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar.

Acidente na CRIL zona do Sr. Roubado em direção a Sacavém. Só se circula pela via direita e há demora desde Alfornelos

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na A5 sentido Cascais / Lisboa entre o Alto de Monsanto e o Viaduto Duarte Pacheco.

Há ainda em Lisboa registo de vários acidentes, Rua Conde de Almoster, Av. dos Estados Unidos da América, Av. de Berna

Porto - 18:10

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Lisboa - 17:42

Acidente no IC19 após o nó da Amadora em direção a Sintra. Há fila desde Pina Manique.

Acidente na CRIL zona do Sr. Roubado em direção a Sacavém. Há fila desde o nó da Pontinha

Lisboa - 17:40

Acidente no IC19 após o nó da Amadora em direção a Sintra. Há fila desde Pina Manique.

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na A5 sentido Cascais / Lisboa entre o Alto de Monsanto e o Viaduto Duarte Pacheco.

Na 2ª Circular em direção a a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há demora entre o relógio e o Campo Grande.

Porto - 17:40

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Lisboa - 17:00

Trânsito Lento

Na 2ª Circular nos dois sentidos na passagem pela zona do Campo Grande.

Na A5 sentido Cascais / Lisboa entre o Alto de Monsanto e o Viaduto Duarte Pacheco.

17:00 - No Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades