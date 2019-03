Lisboa - 17:01

Trânsito Intenso com abrandamentos



Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na 2ª Circular entre o Viaduto do Eixo Norte Sul e o radar nos dois sentidos

No IC19 em direção a Sintra na reta dos Comandos da Amadora

No Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades