Regresso a casa sem grandes demoras

Lisboa - 18:30

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e na Av. da Ponte há fila a partir da zona do Viaduto Duarte Pacheco.

Na A5 no sentido Lisboa / Cascais entre Miraflores e Linda-a-Velha.

No IC19 em direção a Sintra há abrandamentos entre Pina Manique e a Amadora

Na 2ª Circular nos dois sentidos na passagem pelo Campo Grande

Porto - 18:30

Trânsito Lento

Na VCI em direção à Ponte da Arrábida há paragens entre Francos e o tabuleiro.

Na Av. AEP nos dois sentidos

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 18:13

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e na Av. da Ponte há fila a partir da zona do Viaduto Duarte Pacheco.

No IC19 em direção a Sintra há abrandamentos entre Alfragide e a Amadora

Na 2ª Circular nos dois sentidos na passagem pelo Campo Grande

Porto - 18:13

Trânsito Lento

Na Av. AEP nos dois sentidos

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:50

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há paragens na zona do Campo Grande.

No IC19 em direção a Sintra há abrandamentos entre Alfragide e a Amadora. Na N117 para o Borel há demora na reta do hipermercado

Porto - 17:50

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:28

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e na Av. da Ponte há fila a partir da zona do Viaduto Duarte Pacheco.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há paragens na zona do Campo Grande.

No IC19 em direção a Sintra há abrandamentos entre Alfragide e a Amadora

Porto - 17:28

Trânsito Intenso com Abrandamentos

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:12

Trânsito Intenso com Abrandamentos

Na Av. da Ponte 25 de Abril em direção a sul.

Na 2ª Circular nos dois sentidos na passagem pelo Campo Grande.

No IC19 em direção a Sintra entre Alfragide e a Amadora

Porto - 17:12

Trânsito Intenso com Abrandamentos

Na A28 no sentido Matosinhos / Porto há fila entre a Ponte de Leça e o nó com a A4.

Lisboa - 16:50

Trânsito Intenso com Abrandamentos

Na Av. da Ponte 25 de Abril em direção a sul.

Na 2ª Circular nos dois sentidos na passagem pelo Campo Grande.

No IC19 em direção a Sintra na reta dos Comandos da Amadora

No Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades