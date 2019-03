"Se o filho da Madonna marcar golos no Benfica, vou lá eu com um tigre às costas"

Madonna conseguiu que Fernando Medina lhe cedesse espaço para 15 carros em Lisboa, mas não conseguiu que o presidente da Câmara de Sintra a deixasse levar um cavalo para um palacete setecentista em Belas. A ideia era gravar o videoclipe para a música "Indian Summer", mas a autarquia chumbou as cenas que envolviam o animal "por motivos de segurança". Pressionado pela produtora "Twenty Four Seven", o Presidente da Câmara, Basílio Horta, terá mantido a decisão, acrescentando que "há coisas que o dinheiro não paga". Madonna terá reagido acusando Portugal de "ingratidão" e anunciado mesmo que vai deixar o país .

Ricardo Araújo Pereira duvida que Portugal deva assim tanto a Madonna, que justifique deixá-la danificar património, e acha que o impacto dos posts de Instagram da cantora no turismo terá sido largamente sobrevalorizado. Carlos Vaz Marques lembra o humorista que Madonna "deu um filho ao Benfica", e é nesse momento que Ricardo Araújo Pereira promete: "Quando o filho da Madonna começar a marcar golos a sério na primeira divisão, ela que meta no palacete bichos selvagens! Vou lá eu com um tigre às costas, para ela gravar um videoclipe!".

Feita a promessa, o humorista volta aos argumentos da cantora, que lamentou a decisão da autarquia afirmando que a intenção de gravar com o cavalo seria a de "mostrar Portugal ao mundo". Ricardo Araújo Pereira duvida que mostrar um puro-sangue lusitano de 600 kg num palacete em Sintra seja uma boa forma de mostrar Portugal ao mundo: "se ao menos no fim o bicho comesse um cartucho de pastéis de Belém!", conclui.

