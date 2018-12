"Se os jovens não pensam em sexo, pensam em quê?"

Na emissão do Governo Sombra desta semana, João Miguel Tavares começou por dizer que se sentia "MILF", para assinalar a divulgação de um relatório pelo mais popular site de pornografia do mundo, o Pornhub, sobre os hábitos de consumo dos seus utilizadores.

Ricardo Araújo Pereira aproveitou para lembrar que "hoje o acesso à pornografia é facílimo" e que não compreende como é que o tema de capa da revista Atlantic de dezembro é "A Recessão Sexual" entre os jovens. O humorista diz-se muito aberto a todas as formas de expressão da geração mais nova, mas que não compreende como é possível "não querer pinar" e que dá por si a dizer o clássico "o mundo está perdido".

Dirigindo-se aos jovens da plateia do Centro de Congressos do Estoril, que assistiam à gravação do programa ao vivo no âmbito do Encontro Nacional de Juventude, o humorista desafiou alguns dos presentes a ficarem depois do programa, para que o pudessem ajudar a compreender o porquê desta tendência.