"Se os seus sapatos falassem, que histórias contariam?" O desafio está lançado

Ouça a reportagem de Rute Fonseca no Museu do Calçado

"Queremos conhecer as histórias de quem nos visita, que histórias estão associadas aos sapatos que as pessoas usam no dia a dia. Se pensarmos, estes sapatos carregam os nossos momentos de alegria, de tristeza e quando deitamos fora estamos a deitar fora um pouco da nossa identidade".

Joana Galhano, diretora do Museu, explica que é esta identidade e histórias que querem recuperar. Já foram contactados por várias pessoas interessadas em partilhar as suas experiências.

"É pedido às pessoas que partilhem as histórias e uma fotografia ou algum elemento multimédia relacionado com esse par de sapatos".

A partilha de histórias faz parte da génese do Museu do calçado.

"Temos de facto muitos contributos de visitantes, que durante a visita vão partilhando histórias e contributos de antigos sapateiros, empresários, que vão partilhando o que foram as suas vidas e nos permite conhecer o contexto industrial de S. João da Madeira e toda uma ligação emocional que existe com esta comunidade, com a cidade e com o museu".

Joana Galhano conta que o museu cria relações de afetividade.

"Lembro-me de um visitante contar que o pai que era tamanqueiro fez-lhe um par de sapatos para ele levar para a escola, mas quando lá chegou todos os colegas estava, descalços e ele não querendo sentir-se nem mais nem excluído, decidiu guardar os sapatos e andar descalço".

Rodeados por sapatos com designs e materiais diferentes e originais, viajamos desde a pré-história aos dias de hoje. O Museu do Calçado trabalha em duas grandes áreas: produção e história da industria do calçado e um outro núcleo relacionado com o sapato.

"Temos um túnel do tempo onde é apresentada a evolução do sapato, um outro núcleo sobre o design e um outro onde o calçado é trabalho enquanto obra de arte".

A visita ao museu começa pela parte produtiva, onde é possível ver como era feito o sapato à mão.

"No caso das aprendizes para termos uma ideia dos salários, em 1920 recebiam 1 escudo por dia, uma gaspeadeira recebia 8 escudos e um par de sapatos custava 12, 13 escudos."

Daqui seguimos para a parte industrial e para a história do sapato.

"Por exemplo, no Egito usava-se muito a sandália feita de papiro e o faraó usava uma sandália que na sola tinha pintada a figura do inimigo, como ato de calcar quem queria fazer mal".

As famosas sapatilhas Sanjo têm um espaço próprio e a visita termina com sapatos de notáveis. Joana Galhano explica que são doações de pessoas famosas na mais diversas áreas e que cada sapato conta uma história.

"A Manuela Azevedo dos Clã doou-nos os botins que usou durante a digressão do álbum 'Cintura'. Durante os concertos um dos saltos partiu e esta peça para a Manuela poderia não ter valor, pensou deitar fora, mas não foi capaz... Pensou: estes botins foram meus companheiros de viagem, têm tantas histórias... quando recebeu convite para doar par de sapatos ao museu não hesitou. Olhando para um sapato não é apenas um objeto, é uma vida". O Museu do Calçado fica em São João da Madeira, na Torre Oliva.