"Deitar tarde, deitar a horas irregulares, cortar no sono, pensar que cortando no sono se tem maior sucesso, pensar que podemos brincar com o sono quando nos apetece, que podemos dormir menos e ensinar as crianças a dormir menos é um comportamento muito arriscado que tem consequências muito negativas para a saúde de cada um e para a sociedade em geral", avisa Teresa Paiva. E desengane-se quem pensa que o problema só afecta adultos.

Núria Madureira, responsável pela consulta de patologia do sono e pelo Laboratório do Sono e Ventilação do Hospital Pediátrico de Coimbra, conta que "no âmbito da consulta de pediatria geral, a falta de sono é um problema cada vez mais evidente e começa em idades muito precoces". Já não são só os adolescentes que dormem menos do que aquilo que deviam porque se deitam tarde e têm que acordar cedo para ir para a escola, os mais pequenos também estão a dormir pouco.

"Cada vez mais os meninos chegam tarde a casa, porque ainda há uma série de tarefas a desempenhar, porque ainda é preciso estar um bocadinho com o pai ou com a mãe que não vê durante todo o dia, e depois acabamos por ter horas para dormir entre as nove e as dez da noite e horas para levantar por volta das sete da manhã o que muitas vezes se traduz num número de horas insuficiente em crianças pequenas", refere Núria Madureira.

Teresa Paiva identifica vários "ladrões do sono": trabalhos da escola a mais, atividades extra curriculares a mais, os pais chegarem cedo e saírem tarde do trabalho, o trânsito das grandes cidades, os multimédia. "A outra coisa terrível, mesmo terrível é fazerem atividades físicas à noite", acrescenta. "Isso tem inconvenientes enormes: a criança vai jantar depois das 10 da noite, vai cortar no sono, vai para a cama com a temperatura do corpo demasiado elevada ( e ninguém dorme bem quando a temperatura do corpo está alta) e além disso a luz das piscinas e dos campos de futebol bloqueia a melatonina".

"Há outra coisa que também estraga o sono", acrescenta Filipa Sommerfeld Fernandes . "É o próprio comportamento dos pais. Alguns, por pensarem que aquele é o momento deles com os filhos, acabam por impedir que os miúdos consigam fazer o caminho do adormecer de forma mais autónoma e o que acontece é que temos miúdos com 2, 4, 7 anos que não conseguem dormir sozinhos".

Filipa, que é especialista em ritmos do sono do bebé e da criança assegura que esta atitude prejudica a qualidade do sono das crianças. " As crianças que adormecem com ajuda e precisam da presença física, de biberões de leite ou de outras ajudas quase sempre durante a noite despertem e muitas vezes despertam de hora a hora, ou de duas em duas horas à procura do mesmo quadro com que adormecem".

Além das causas comportamentais há as causas "clínicas". Fernando Carlos Galrão, otorrinolaringologista identifica os problemas de ventilação durante a noite."Tem vindo a aumentar o número de crianças para serem vistas na especialidade porque se suspeita de alterações nas vias aéreas superiores, quer a nível da respiração nasal, quer pelo tamanho das adenóides e das amígdalas".

Nestes casos os pais devem estar atentos ao ressonar e às apneias noturnas. "Não é normal uma criança ressonar", sublinha a pediatra Núria Madureira que refere a importância de identificar as causas.

Seja por que é necessária uma alteração de comportamentos, seja porque é necessário tratar um problema de saúde é importante garantir que as crianças dormem o melhor possível. As crianças e os pais. E é nesse sentido a mensagem que a neurologista Teresa Paiva deixa:

"Se querem ser felizes, se querem que os vossos filhos sejam felizes, se querem ter saúde, se querem que os vossos filhos tenham saúde, se querem ter sucesso e se querem que os vossos filhos tenham sucesso, primeiro que tudo, durmam e depois sejam felizes".