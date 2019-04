Acidente na 2.ª Circular. Estão aí as primeiras dificuldades da manhã

Chuva, piso molhado, conduza com prudência

Lisboa - 07:10

Acidente na 2ª Circular junto à Escola Superior de Comunicação Social em direção a Sacavém. Há fila desde Pina Manique

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó. Afeta o final do IC20 te tem paragens desde a área de serviço

No IC19 no sentido Sintra / Lisboa há abrandamentos entre Tercena e a reta dos comandos.

Porto - 07:10

No Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades

06:40

Ainda sem dificuldades a esta hora em Lisboa e Porto