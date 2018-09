Veja aqui como chegar mais cedo ao seu destino

Porto - 08:50

Trânsito Lento

Na VCI em direção ao Freixo há paragens entre a zona de Canidelo na A1 e Francos. No sentido contrário paragens entre o Mercado Abastecedor e a zona da Prelada

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Na Via Panorâmica para o Campo Alegre

Lisboa - 08:45

Trânsito Lento

No final da A2 para a Ponte 25 de Abril há fila desde o segundo viaduto do Feijó. Afeta todos os acessos do centro sul e o final do IC20 tem fila desde a área de serviço da Caparica

No Eixo Norte Sul no sentido Camarate / Campolide há fila entre o Lumiar e Telheiras devido a um acidente.

Na A5 no sentido Cascais / Lisboa há paragens entre Porto Salvo e Linda-a-Velha e depois há fila na descida de Monsanto para o Viaduto Duarte Pacheco. Para Cascais há fila entre o estádio nacional e a passagem pela área de serviço de Oeiras.

No IC19 em direção a Lisboa há paragens entre Tercena e a Amadora. Mais à frente fila entre o Estado Maior da Força Aérea e Pina Manique

Lisboa - 08:37

Trânsito Lento

No final da A2 para a Ponte 25 de Abril há fila desde o segundo viaduto do Feijó. Afeta todos os acessos do centro sul e o final do IC20 tem fila desde a área de serviço da Caparica

Na A5 no sentido Cascais / Lisboa há paragens entre zona do estádio nacional e Linda-a-Velha e depois há fila na descida de Monsanto para o Viaduto Duarte Pacheco.

No IC19 em direção a Lisboa há paragens entre Tercena e a Amadora. Mais à frente fila entre o Estado Maior da Força Aérea e Pina Manique

Porto - 08:37

Trânsito Lento

Na VCI em direção ao Freixo há paragens entre a zona da Afurada na A1 e Francos. No sentido contrário paragens entre o Amial e a zona da Prelada

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Nevoeiro a sul de Lisboa

Lisboa - 08:15

Trânsito Lento

No final da A2 para a Ponte 25 de Abril há fila desde o segundo viaduto do Feijó. Afeta todos os acessos do centro sul e o final do IC20 tem fila desde a área de serviço da Caparica

Na A5 no sentido Cascais / Lisboa há fila na descida de Monsanto para o Viaduto Duarte Pacheco.

No IC19 em direção a Lisboa há paragens entre Queluz e a Amadora.

Porto - 08:15

Trânsito Lento

Na VCI em direção ao Freixo há paragens entre a Boavista e Francos. No sentido contrário há fila entre o Dragão e o nó da A3.

Na A3 para a VCI há fila desde a Circunvalação

Lisboa - 07:58 ( muito nevoeiro a sul do Tejo )

Trânsito Lento

No final da A2 para a Ponte 25 de Abril há fila desde o segundo viaduto do Feijó. Afeta todos os acessos do centro sul e o final do IC20 tem fila desde a área de serviço da Caparica

No IC19 em direção a Lisboa há paragens entre Queluz e a Amadora.

Na A5 no sentido Cascais / Lisboa há fila na descida de Monsanto para o Viaduto Duarte Pacheco.

Porto - 07:58

Trânsito Intenso com Abrandamentos

Na VCI em direção ao Freixo entre a Boavista e Francos. No sentido Freixo / Arrábida entre o estádio do Dragão e as Antas.

No final da A3 para a VCI

Lisboa - 07:38 ( muito nevoeiro a sul do Tejo )

Trânsito Lento

No final da A2 para a Ponte 25 de Abril há fila desde a zona do Feijó. Afeta os acessos do centro sul e o final do IC20

Porto - 07:38

Acidente na VCI após o nó de Francos em direção ao Freixo. Paragens a anteceder o nó de Francos.

Lisboa - 07:10 ( muito nevoeiro a sul do Tejo )

Trânsito Lento

No final da A2 para a Ponte 25 de Abril há fila desde a zona do Feijó.

Porto - 07:15

Acidente na VCI após o nó de Francos em direção ao Freixo. Só se circula pela via esquerda e há demora no local.

Lisboa - 06:52

Trânsito intenso com abrandamentos

No final da A2 para a Ponte 25 de Abril desde a baixa de Almada

Nevoeiro denso, conduza com prudência.

No Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades