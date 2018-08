Acidente corta a A1 no sentido Sul-Norte

CENTRO: 19:50

A A1 está cortada no sentido sul / norte após o nó da Mealhada no Km 211, devido ao despiste de um pesado que envolveu um ligeiro de mercadorias e uma viatura ligeira. Há cerca de 5 km de fila neste sentido. Pede-se aos automobilistas para saírem em Coimbra Norte ou no nó da Mealhada neste sentido a fim de evitarem um longa espera. No sentido norte / sul há corte da via esquerda e também demora.

Lisboa - 19:30

Nas ligações norte à Ponte 25 de Abril há fila no Eixo Norte Sul desde a zona do Aqueduto das Águas Livres e pela A5 desde a Pimenteira

Na 2ª Circular no sentido aeroporto / Benfica há demora entre o radar e a saída para a Estrada da Luz

No IC19 para Sintra há fila entre Pina Manique e a Amadora e na N117 para o Borel há demora na reta do hipermercado

Centro: 19:25

A A1 está cortada no sentido sul / norte após o nó da Mealhada no Km 211, devido ao despiste de um pesado. Há já cerca de 5 km de fila neste sentido. Pede-se aos automobilistas para saírem em Coimbra Norte ou no nó da Mealhada, a fim de evitarem um longa espera. No sentido norte / sul há corte da via esquerda e também há demora.

Centro: 19:11

Acidente na A1 na zona da Mealhada km 211. A1 cortada no sentido sul / norte após o nó da Mealhada devido ao despiste de um pesado. Pede-se aos automobilistas para saírem em Coimbra Norte ou no nó da Mealhada neste sentido. Há já cerca de 4 km de fila. No sentido Norte / Sul há corte da via esquerda e também demora.

Lisboa - 18:35

Nas ligações norte à Ponte 25 de Abril há fila no Eixo Norte Sul desde a zona do Aqueduto das Águas Livres e pela A5 desde a Pimenteira

Na 2ª Circular no sentido aeroporto / Benfica há demora entre o radar e a saída para a Estrada da Luz

No IC19 para Sintra há fila entre Pina Manique e a Amadora e na N117 para o Borel há demora na reta do hipermercado

Porto - 18:35

Na VCI há fila entre Francos e a Arrábida em ambos os sentidos.

Na Av. AEP há paragens nos dois sentidos

Lento no final da A3 para a VCI e na A4 para Amarante na saída para Ermesinde há fila desde Águas Santas.

Lisboa - 18:10

Nas ligações norte à Ponte 25 de Abril há fila no Eixo Norte Sul desde a zona do Aqueduto das Águas Livres e pela A5 desde a Pimenteira

Na 2ª Circular no sentido aeroporto / Benfica há demora entre o radar e a saída para a Estrada da Luz

**Nota: Está previsto que as obras na 2ª Circular e que obrigam ao corte da duas vias mais à direita entre a Escola Alemã e a saída para a estrada da Luz acabem dia 29 de Agosto.

No IC19 para Sintra há fila entre Alfragide e a Amadora

Porto - 18:10

Na VCI há abrandamentos entre Francos e a Arrábida em ambos os sentidos.

Na Av. AEP há paragens nos dois sentidos

Lento no final da A3 para a VCI e na A4 para Amarante na saída para Ermesinde há fila desde Águas Santas.

Lisboa - 17:45

Nas ligações norte à Ponte 25 de Abril há fila no Eixo Norte Sul desde a zona do Aqueduto das Águas Livres e pela A5 desde a Pimenteira

Na 2ª Circular no sentido aeroporto / Benfica há demora entre o Campo Grande e a saída para a Estrada da Luz

No IC19 para Sintra abrandamentos entre Alfragide e a Amadora

Porto - 17:45

Na Av. AEP há fila nos sentido Matosinhos / Porto

Lento no final da A3 para a VCI e na A4 para Amarante na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:25

Nas ligações norte à Ponte 25 de Abril há fila no Eixo Norte Sul desde a zona do Aqueduto das Águas Livres e pela A5 desde a Pimenteira

Na 2ª Circular no sentido aeroporto / Benfica há demora entre o Campo Grande e a saída para a Estrada da Luz

No IC19 para Sintra abrandamentos na reta dos comandos da Amadora

Porto - 17:25

Acidente na Av. AEP antes do nó de Francos em direção ao Porto. Há fila desde a Ponte de Leça na A28

Lento no final da A3 para a VCI e na A4 para Amarante na saída para Ermesinde

Lisboa - 17:02

Nas ligações norte à Ponte 25 de Abril há paragens na Av. da Ponte desde a zona do Viaduto Duarte Pacheco e pela A5

desde a Pimenteira

Na 2ª Circular no sentido aeroporto / Benfica há demora entre o Campo Grande e a saída para a Estrada da Luz

Porto - 17:02

Na VCI em direção ao Freixo há demora entre a Via Norte e a A3

Na Av. AEP há paragens nos dois sentidos