Regresso lento à normalidade

Última atualização - 20.35

Lisboa - 20:35

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da baixa de Almada.

Trânsito intenso com abrandamentos

Lisboa - 20:25

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó.

Lisboa - 20:05

Resolvido o acidente a meio do tabuleiro da Ponte Vasco da Gama em direção a Lisboa. Ainda há fila desde as portagens

Trânsito Lento

Lisboa - 19:37

Acidente a meio do tabuleiro da Ponte Vasco da Gama em direção a Lisboa. Há demora desde as portagens ( 9 km de fila )

Trânsito Lento

Lisboa - 19:15

Acidente a meio do tabuleiro da Ponte Vasco da Gama em direção a Lisboa. Há demora desde o nó com a A33 ( 10 km de fila )

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó. O IC20 tem demora desde a área de serviço até ao acesso para a A2

Lisboa - 18:55

Acidente na A8 junto à saída para Loures em direção a Lisboa. Há fila desde a zona de Lousa. Antes ainda na A8 e no mesmo sentido há cerca de 5 km de fila para as portagens do Bombarral.

Acidente a meio do tabuleiro da Ponte Vasco da Gama em direção a Lisboa. Há demora desde a área de serviço de Alcochete. Ainda na Ponte Vasco da Gama no sentido Montijo / Lisboa há demora para as portagens

Trânsito Lento

Lisboa - 18:40

Acidente na A8 junto à saída para Loures em direção a Lisboa. Há fila desde a zona de Lousa. Antes ainda na A8 e no mesmo sentido há cerca de 3 km de fila para as portagens do Bombarral.

Trânsito Lento

Centro:

Lisboa - 18:15

Acidente na A8 junto à saída para Loures em direção a Lisboa. Há fila desde Lousa

Trânsito Lento

Centro:

