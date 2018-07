SEF dá início a processo de transferência de 50 refugiados para Portugal

Nos próximos dias o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai estar em Itália para desencadear o processo de transferência de 50 imigrantes para Portugal.



Este fim de semana, o Governo anunciou que tinha condições para receber 50 pessoas do grupo de 450 imigrantes resgatados no sábado por navios italianos.



O Ministério da Administração Interna (MAI) adiantou esta manhã à TSF que, "num espírito de solidariedade e cooperação europeia, Portugal está em linha com a França e Espanha na questão da política das migrações".



O governo português tem defendido que Portugal precisa de mais migrantes e que estes correspondem a uma solução e não a um problema para os Estados-Membros.



O MAI recorda ainda que as autoridades portuguesas concluíram a semana passada no Egito, a primeira missão de contacto e entrevistas aos refugiados candidatos ao grupo de mais de mil pessoas que vão ser reinstaladas em Portugal até 2019.

Nesta primeira missão, os inspetores do SEF, juntamente com uma equipa do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), realizaram 138 entrevistas a refugiados, segundo o MAI.

Ao abrigo do programa europeu de reinstalação, aprovado em 2017 pela Comissão Europeia, Portugal manifestou disponibilidade para acolher mais de mil refugiados ao longo deste ano e de 2019.