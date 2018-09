Segunda fase de acesso ao Ensino Superior coloca mais de 9 mil alunos

Mais de 9 mil estudantes ficaram a saber, a partir da meia-noite desta quinta-feira, os resultados das colocações da segunda fase de acesso ao ensino superior. Em todo o país, sobraram mais de 5 mil vagas que ainda podem vir a ser preenchidas se as instituições decidirem abrir uma terceira fase de concurso.

Medicina e engenharias no topo das notas de acesso

Nesta segunda fase, os cursos de Medicina continuam a ser os que têm notas globalmente mais altas, mas surgem também junto do topo algumas engenharias.

Engenharia Física e Tecnológica, no Técnico, em Lisboa, ou Engenharia Aeroespacial, no mesmo instituto, viram entrar alunos com média de entrada superior a 19 valores. Há também um caso na Universidade do Porto, em Bioengenharia.

Os restantes alunos com notas mais elevadas foram atraídos para as vagas sobrantes em Medicina.

Mais de 9 mil colocados na segunda fase. Sobraram 5 mil vagas

Nesta segunda fase do concurso de acesso foram colocados 9.452 estudantes. Segundo as estimativas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, neste ano letivo serão 45 mil os alunos colocados pelo Concurso Nacional de Acesso.

Por preencher ficaram mais de 5 mil vagas, ficando agora nas mãos das instituições de ensino a decisão de abrir, ou não, uma terceira fase de acesso para aqueles que ainda não conseguiram entrar no ensino superior.

Na nota emitida pela tutela, lê-se que as instituições de ensino fora de Lisboa e Porto aumentaram a quota relativamente ao número de colocados, com 54% do número total.

O ministério de Manuel Heitor sublinha ainda que a segunda fase do concurso nacional incluiu, pela primeira vez, a possibilidade de um contingente especial para candidatos com deficiência. No total das duas fases de acesso foram colocados 231 estudantes.

As matrículas e inscrições dos alunos colocados nesta fase terminam a 1 de outubro.