Segurança online e uma conversa à volta da diabetes

O mundo virtual é cada vez mais complexo e a segurança das crianças na Internet continua a ser uma das grandes preocupações dos pais. Na rede começam a surgir cada vez mais instrumentos para a gestão da privacidade e da segurança.

Em Novembro, a Google começou a disponibilizar aos utilizadores portugueses mais informação e mais ferramentas como é o caso do Centro de Segurança e o Family Link. Instrumentos para ajudar os pais a definir as regras de utilização digital. Nesta edição alargada do TSF Pais e Filhos, fomos conhecer o Family Link.

TSF Pais e Filhos, um programa coordenado por Rita Costa com sonoplastia de Miguel Silva

A versão domingueira do programa conta ainda com uma conversa sobre a diabetes nas crianças com Estevão Pape, coordenador do Núcleo de Estudos de Diabetes Mellitus da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna a desafiar as famílias a apostarem num dia sem açúcar.