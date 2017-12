Sem febre e a recuperar, Marcelo deve estar em casa na passagem de ano

O Presidente da República "passou uma noite tranquila" no hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde continua internado na sequência de uma operação a uma hérnia umbilical na última quinta-feira.

Segundo o último boletim clínico, divulgado na manhã deste sábado, na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "está sem febre e com os parâmetros vitais completamente normais".

Esta manhã "já passeou pelo corredor da enfermaria", acrescenta a nota assinada pelo médico Eduardo Barroso, Diretor da Área de Cirurgia do Centro Hospitalar de Lisboa Central.

Marcelo Rebelo de Sousa deverá passar a passagem de ano em casa, prevendo-se a alta para este sábado ou domingo, dependendo do retomar do "funcionamento normal" do intestino.

Em declarações aos jornalistas, Eduardo Barroso disse que o Presidente podia ir ainda hoje para casa, mas "provavelmente" só sairá do hospital amanhã.

A agenda do Presidente para os próximos dias foi cancelada, incluindo as deslocações previstas para 31 de dezembro e 1 de janeiro, às regiões afetadas pelos incêndios de outubro.

Em 31 de dezembro, o Presidente tinha planeado visitar os concelhos de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, e no dia 1 de janeiro de 2018 iria a Arganil, também no distrito de Coimbra, Santa Comba Dão e Vouzela, ambos no distrito de Viseu, de onde iria fazer, em direto, a mensagem de Ano Novo.

O que é uma hérnia umbilical?