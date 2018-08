Senhor da Pedra, uma das 15 melhores praias da Europa

A Praia Senhor da Pedra é uma das 15 melhores praias da Europa, distinção atribuída pela organização European Best Destinations.

Esta é uma praia acessível e com Bandeira Azul, uma de muitas da região, conta o presidente da câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

Neste Praia a Praia conhecemos o espaço da Douro Marina, com Manuel Cunha; jogámos golfe com o terceiro clube mais antigo de Portugal, o Miramar, com Carlos Letra; provámos a típica broa de Avintes na Festa da Broa, com o presidente da junta de freguesia de Avintes, Cipriano Castro e fizemos ioga no parque da Lavandeira, aconselhados pelo responsável pelo espaço, Nuno Gomes.

Henrique Alves guiou-nos num passeio pelas dunas e o professor historiador Gonçalves Guimarães contou-nos a história da capela do Senhor da Pedra, construída sobre um rochedo há mais de 300 anos em forma de agradecimento, na sequência de um milagre que salvou um grupo de pescadores.

Para conhecer as melhores formas de garantir a segurança de todos, tanto no mar como no rio, há que ouvir os conselhos do capitão Carlos Rodrigues Campos, da capitania do Porto do Douro.

A Associação Cultura Curto Espaço sentou no "Banco de Pescadores" todos aqueles que se dedicaram, ou dedicam, à pesca na Praia da Aguda. O resultado é uma exposição à beira mar, com fotografias de Tiago Martins. O pescador mais velho retratado nasceu em 1934 e o mais novo em 2011. Diana Barros fala-nos deste projeto.

