"Senti a cama a abanar, uma coisa assim leve"

Pouco passava das sete e dez da manhã quando Maria Pinto, habitante de Fornos, em Santa Maria da Feira, sentiu a terra tremer. Neste concelho do norte de Portugal várias pessoas deram conta do sismo de magnitude 4.6 que afetou o norte e centro do país ao início desta manhã de terça-feira.



"Senti assim a cama a abanar, uma coisa assim leve. Eu até me levantei e vim aqui ter à cozinha que a minha filha estava a arranjar o pequeno-almoço. Nós temos aqui um aquário com um peixe e a minha filha diz que a água também começou a abanar. Foi uma coisa de segundos, uma coisa assim muito leve", contou Maria Pinto à TSF.

Maria Pinto conta o que sentiu esta manhã

O abalo foi tão leve que a filha de Maria Pinto pensou que estava indisposta: "A minha filha até disse: Pensei que me estava a dar uma tontura."

"Já tinha sentido há uns anitos. Acho que na altura foi mais forte. Mas há muito tempo que eu não sentia nada disto."

Maria Pinto, que se lembra de sentir um terramoto mais forte "há uns anitos", ficou surpreendida quando ouviu no noticiário que o epicentro do sismo se localizou a cerca de 130 km a noroeste de Peniche​​​​​​: "Eu até pensei que tivesse surgido alguma coisa, mas que fosse assim aqui mais perto. Depois vi nas notícias que tinha sido longe, que tinha sido em Peniche. OIha, Peniche ainda é um bocadinho longe para nós."

Na era das redes sociais, muitos foram os que escolheram o Twitter para se manifestarem.

Uns contaram o que sentiram.

Outros revelaram que não sentiram nada.

E alguns contaram apenas piadas.