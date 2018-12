Sesta no pré escolar: se a escola não deixa, faça queixa

"Qualquer criança com mais de 3 anos deixa de dormir sesta, mas as necessidades biológicas não são assim: 50 a 75 % das crianças com 3 anos precisa de dormir a sesta, cerca de 30% das crianças com quatro anos precisa de sesta e com 5 anos ainda há um número significativo que precisa de sesta", revela Núria Madureira, responsável pela consulta de patologia do sono e pelo Laboratório do Sono e Ventilação do Hospital pediátrico de Coimbra.

O ano passado foi publicada uma norma que foi assinada pela Direção Geral de Saúde e pela Direção Geral da Educação que estipula que as crianças com 5 ou seis anos que frequentem o préescolar têm direito a dormir a sesta. Acontece que isso muitas vezes não se verifica. Núria Madureira fala numa suspensão precoce das sestas nos infantários e sublinha que isso tem um forte impacto ao nível das necessidades de sono e prejudica a dinâmica de vida das crianças.

"Há numerosos entraves à aplicação desta norma", reconhece a pediatra que sublinha que o aprender é colocado à frente do sono.

Teresa Paiva, uma das maiores especialistas na área do sono em Portugal, recomenda aos pais que façam queixa sempre que a norma não seja respeitada. "Se houver pais que tenham crianças e lhes digam que as crianças não podem dormir a sesta, e os miúdos precisam de dormir, façam queixa".

"Esta ideia de que os pais devem queixar-se é muito importante", defende Filipa Sommerfeldt Fernandes, especialista em ritmos do sono do bebé e da criança, que afirma que "na realidade as escolas públicas não têm condições para que as crianças descansem e durmam a sesta, nem pessoal para tomar conta das crianças, as que dormem e as que não dormem".

Nem todas as crianças precisam de dormir a sesta. Núria Madureira explica que a necessidade da sesta é individual e há efetivamente crianças que não precisam da sesta a partir dos 3 anos e nesses casos "não devemos forçar a criança a dormir a sesta".

Como saber se uma criança precisa de dormir a sesta? "A criança precisa de dormir a sesta, se não dormindo a sesta chega ao fim do dia muito birrenta, hiperativa, rabugenta ou adormece no carro no trajeto para casa e muitas vezes já não janta", explica Núria Madureira. Verificar o que acontece no fim de semana pode ajudar os pais a perceberem se a criança ainda precisa ou não da sesta. "Se no fim de semana, a criança não dormindo a sesta tem um comportamento normal e não há nenhuma noção de que isso a prejudique, então pode deixar de fazer a sesta."