Sete voos desviados do aeroporto da Madeira devido a ventos fortes

"Todos os voos foram divergidos", assegurou uma fonte do aeroporto da Madeira. Os voos eram provenientes do Porto, Lisboa, Estugarda, Colónia e Zurique. Alguns regressaram aos aeroportos de origem e outros foram desviados para Porto Santo.

O aviso de vento forte para a ilha da Madeira esteve em vigor até às 6h00 desta terça-feira, mas foi cancelado.

No entanto, na área do aeroporto, localizado no concelho de Santa Cruz, o vento continua intenso.

"O motivo que está a condicionar a operação são os ventos fortes, fora dos limites", indicou a mesma fonte.