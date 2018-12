Regresso lento à normalidade com acidentes a norte e a sul

Última atualização - 20:30

Lisboa - 20:30

Acidente no IC19 no sentido Lisboa / Sintra junto ao nó da Amadora, há paragens desde Pina Manique. No sentido contrário há desde Tercena até à Amadora

Trânsito Lento

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide.

Na Ponte Vasco da Gamaem direção ao Montijo há fila até meio do tabuleiro e depois abrandamentos na parte final do tabuleiro.

Na 2ª Circular no sentido Benfica / aeroporto há fila entre as Torres de Lisboa e o radar

Porto - 20:30

Acidente na A44 junto à saída para Vila Nova de Gaia no sentido Freixo Arrábida. Há fila desde a zona de Oliveira do Douro



Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

Na Ponte Vasco da Gama em direção ao Montijo há abrandamentos em toda a extensão do tabuleiro.

Na 2ª Circular no sentido Benfica / aeroporto há fila entre as Torres de Lisboa e o radar

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

Acidente na A5 antes das portagens de Carcavelos em direção a Cascais no km 13.7. Há fila desde Caselas.

No IC19 no sentido Sintra / Lisboa há fila desde Rio de Mouro até à Amadora onde ocorreu um acidente. No sentido contrário há paragens entre Pina Manique e a Amadora. Na N117 para o Borel tem demora na reta do hipermercado.

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

Na Ponte Vasco da Gama em direção ao Montijo há abrandamentos em toda a extensão do tabuleiro

Na 2ª Circular no sentido Benfica / aeroporto há fila entre as Torres de Lisboa e a saída para a CRIL em Sacavém.

Na VCI há abrandamentos entre as Pontes nos dois sentidos

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

Na A3 há fila nos dois sentidos entre o nó com a A4 e a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Acidente na A5 antes das portagens de Carcavelos em direção a Cascais no km 13.7. Há fila desde a Cruz das Oliveiras. No sentido contrário acidente na zona de Linda-a-Velha no km 4.5. Há fila desde o nó da CREL.

No IC19 no sentido Sintra / Lisboa há fila desde Rio de Mouro até à Amadora onde ocorreu um acidente. No sentido contrário há paragens entre Pina Manique e a Amadora. Na N117 para o Borel tem demora na reta do hipermercado.

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

Na Ponte Vasco da Gama em direção ao Montijo há abrandamentos em toda a extensão do tabuleiro

No IC2 há fila na ligação à Ponte Vasco da Gama pela Av. Infante Dom Henrique desde a zona de Braço de Prata.

Na 2ª Circular no sentido Benfica / aeroporto há fila entre Pina Manique e a saída para a CRIL em Sacavém.

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há fila entre Camarate e a Ponte Vasco da Gama.

Na VCI em direção ao Freixo há fila desde o nó de Coimbrões na A1 até Bessa Leite e depois paragens entre a Via Norte e a saída para as Antas. Em direção à Arrábida há paragens entre Bonjoia e a A3 e depois fila entre a Via Norte e a Ponte da Arrábida.

Na Av. AEP há fila nos dois sentidos

Na A3 há fila nos dois sentidos entre o nó com a A4 e a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Devido a um acidente com pesado na A41 encontra-se cortada a saída para Oliveira de Azeméis, no km 48, sentido Porto / Espinho.

Como alternativa de saída, para quem circule em direção a Espinho, a alternativa é prosseguir até à saída para Sendim e fazer inversão de marcha para a saída de Oliveira de Azeméis.

Acidente na A5 antes das portagens de Carcavelos em direção a Cascais no km 13.7. Há fila desde o nó da CREL. Antes há fila entre a zona da Cruz das Oliveiras e o estádio nacional nos dois sentidos.

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da 2ª Circular.

Na Ponte Vasco da Gama em direção ao Montijo há fila em toda a extensão do tabuleiro

Na 2ª Circular no sentido Benfica / aeroporto há fila entre Pina Manique e a saída para a CRIL em Sacavém. No sentido contrário há fila entre o relógio e Benfica.

No IC19 no sentido Sintra / Lisboa há fila desde o Cacém até ao nó da Amadora. No sentido contrário há paragens entre Pina Manique e Queluz. A N117 tem demora em ambos os sentidos

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há fila entre os túneis de Benfica e o Sr. Roubado. Mais à frente há fila entre Camarate e a Ponte Vasco da Gama.

Resolvido o acidente na A3 zona de Covelas no sentido Porto / Valença no km 14.5. Ainda há fila compacta desde o nó com a A41

Na VCI há demora nos dois sentidos entre o nó de Francos e a Ponte da Arrábida. Em direção ao Freixo há fila entre a Via Norte e a saída para as Antas e em direção à Arrábida há paragens entre Bonjoia e a A3.

Na Av. AEP há fila nos dois sentidos

No final da A3 para a VCI.

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Devido a um acidente com pesado na A41 encontra-se cortada a saída para Oliveira de Azeméis, no km 48, sentido Porto / Espinho.

Como alternativa de saída, para quem circule em direção a Espinho, a alternativa é prosseguir até à saída para Sendim e fazer inversão de marcha para a saída de Oliveira de Azeméis.

Acidente no IC19 em Pina Manique no sentido Sintra / Lisboa na via esquerda. Há fila desde Tercena. No sentido contrário há paragens entre Pina Manique e Queluz. A N117 tem demora em ambos os sentidos

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da 2ª Circular.

Na Ponte Vasco da Gama em direção ao Montijo há fila em toda a extensão do tabuleiro

Na 2ª Circular no sentido Benfica / aeroporto há fila entre o estádio da Luz e o radar. No sentido contrário há fila entre o relógio e Pina Manique.

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há fila entre a Pontinha e o Sr. Roubado. Mais à frente há fila entre Camarate e a Ponte Vasco da Gama. No sentido contrário há demora entre o túnel do Grilo e Odivelas.

Acidente na A3 zona de Covelas no sentido Porto / Valença no km 14.5. Corte de via esquerda e central e há fila compacta a anteceder o nó com a A41 ( cerca de 7km fila )

Na VCI há demora nos dois sentidos entre o nó de Francos e a Ponte da Arrábida. Em direção ao Freixo há fila entre a Via Norte e a saída para as Antas.

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI.

Devido a um acidente com pesado na A41 encontra-se cortada a saída para Oliveira de Azeméis, no km 48, sentido Porto / Espinho.

Como alternativa de saída, para quem circule em direção a Espinho, a alternativa é prosseguir até à saída para Sendim e fazer inversão de marcha para a saída de Oliveira de Azeméis.

Acidente no IC19 em Pina Manique no sentido Sintra / Lisboa na via esquerda. há fila desde Queluz. No sentido contrário há fila na reta dos comandos da Amadora

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da 2ª Circular.

Na Ponte Vasco da Gama em direção ao Montijo há fila em toda a extensão do tabuleiro

Na 2ª Circular no sentido Benfica / aeroporto há fila entre o estádio da Luz e o radar. No sentido contrário há abrandamentos entre o relógio e Pina Manique.

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há fila entre a Pontinha e o Sr. Roubado. Mais à frente há fila entre Camarate e a Ponte Vasco da Gama. No sentido contrário há demora entre o túnel do Grilo e Odivelas.

Acidente na A3 zona de Covelas no sentido Porto / Valença no km 14.5. Há muita demora desde o nó com a A41 ( 6km fila )

Na VCI há demora nos dois sentidos entre o nó de Francos e a Ponte da Arrábida. Em direção ao Freixo há fila entre a Via Norte e a saída para as Antas.

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI.

Na Ponte 25 de Abril já foram reabertas as vias que, devido a um pesado que deixou cair a carga na via, (terra) no início do tabuleiro, no sentido Lisboa / Almada estiveram cortadas cerca de 4 horas. Ainda há muita demora em todos os acessos à Ponte e no Eixo Norte Sul há fila desde a 2ª Circular. A Ponte Vasco da Gama não é alternativa porque tem fila em toda a extensão do tabuleiro em direção ao Montijo

Acidente no IC19 em Pina Manique no sentido Sintra / Lisboa há fila desde Queluz. No sentido contrário há fila na reta dos comandos da Amadora

Na 2ª Circular no sentido Benfica / aeroporto há fila entre o estádio da Luz e o radar. No sentido contrário há abrandamentos entre o relógio e Pina Manique.

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há fila entre a Pontinha e o Sr. Roubado. No sentido contrário há demora entre o túnel do Grilo e Odivelas.

Na VCI há demora nos dois sentidos entre o nó de Francos e a Ponte da Arrábida. Em direção ao Freixo há fila entre a Via Norte e a saída para as Antas.

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI.

Na Ponte 25 de Abril, devido a um pesado que deixou cair a carga na via, (terra) no início do tabuleiro, no sentido Lisboa / Almada estão cortadas as vias direita e central. Há muita demora em todos os acessos à Ponte e no Eixo Norte Sul há fila desde Telheiras. Estão a ser efetuados trabalhos de limpeza e não há ainda a esta hora previsão para a reabertura das vias. A Ponte Vasco da Gama não é alternativa porque tem fila em toda a extensão do tabuleiro em direção ao Montijo

Acidente no IC19 em Pina Manique no sentido Sintra / Lisboa há fila desde a Amadora.

Na 2ª Circular no sentido Benfica / aeroporto há fila entre o estádio da Luz e o radar. No sentido contrário há abrandamentos entre o relógio e Pina Manique.

Na Ponte 25 de Abril, devido a um pesado que deixou cair a carga na via, (terra) no início do tabuleiro, no sentido Lisboa / Almada estão cortadas as vias direita e central. Há muita demora em todos os acessos à Ponte e no Eixo Norte-Sul há fila desde Telheiras. Estão a ser efetuados trabalhos de limpeza e não há ainda a esta hora previsão para a reabertura das vias.

Na Ponte Vasco da Gama no sentido Lisboa / Montijo há paragens em toda a extensão do tabuleiro.

Acidente no IC19 em Pina Manique no sentido Sintra / Lisboa há fila desde a Amadora.

Na 2ª Circular no sentido Benfica / aeroporto há fila entre o estádio da Luz e o radar. No sentido contrário há abrandamentos entre o relógio e Pina Manique.

Na Ponte 25 de Abril, devido a um pesado que deixou cair a carga na via, (terra) no início do tabuleiro, no sentido Lisboa / Almada. Estão cortadas as vias direita e central. Há muita demora em todos os acessos à Ponte e no Eixo Norte Sul há fila desde o Viaduto que passa sob a 2ª Circular. Estão a ser efetuados trabalhos de limpeza e não há ainda a esta hora previsão para a reabertura das vias.