Sinais, 1 de abril: O charuto voador

Eurico de Figueiredo acaba de fazer 80 anos e a sua vida dava um filme. Tive, aliás, o prazer e a honra de ler, nos últimos dias, as provas do que será o livro autobiográfico "Estorietas Vadias", anunciado para breve. Nesse livro, Eurico Figueiredo partilha momentos marcantes das lutas estudantis (que culminaram na sua expulsão da Universidade de Lisboa, durante a crise académica de 1962) ou do exílio na Suíça.

PUB

O livro está recheado de episódios da sua adolescência em Vila Real, onde o pai, a figura mais destacada da oposição ao regime salazarista, nesse tempo, lhe abriu conta generosa na livraria Branco, tão generosa que ele pôde, ainda estudante de liceu, comprar primeiras edições do Pessoa.