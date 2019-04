Sinais, 10 de abril: Escrever à vez em John Segredo

Dou um salto largo na leitura desta reportagem tão intensa e comovente feita na Escola Primária Completa Mao Tsé-Tung, em John Segredo, para ir à clareira do bosque, ao lugar mágico da turma, a cada fila de quatro carteiras onde apenas um aluno escrevia e os outros olhavam. A professora explicou que, não havendo canetas para todos, "os meninos têm de escrever à vez". Sou tentado a propor que cada professor que me escute procure esta reportagem de José Miguel Gaspar, no JN de hoje, e a recorte e a leve para a sua escola e a cole num placard, e faça dela tangerina saborosa ou fruta do canhoeiro, exemplo tão belo que podia ser poema do "Exercício de Ser Criança", de Manoel de Barros.

