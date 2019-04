Sinais, 12 de abril: Vamos embora

A meu lado, vindo não sei de onde, com uma energia de quem também começa cedo a trabalhar, nisso envolvendo todavia mais força de braço, um homem mais antigo mas com um vigor que já me escapa, vira-se para mim e desafia-me, quase gritando: "Vamos embora."

PUB

A voz dele puxa-me para o pequeno separador entre as duas faixas de asfalto da Estrada da Luz. E eu sigo-o, levado pela voz confiante; atravesso, sem hesitar. Chegados ao separador central, ainda antes de o sinal verde nos dar passadeira vermelha, o homem repete a fórmula: "Vamos embora." Há uma convicção e um sorriso largo nesse quase grito que não é uma ordem nem uma mesura. Esta é uma voz que puxa a modorra alheia para diante, que esconjura o frio da manhã a quem esteja por perto, uma voz gregária entre o canto de trabalho e a epifania das coisas simples.