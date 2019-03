Ouça aqui a crónica completa

Não devido a uma qualquer pulsão melómana mas, simplesmente, por causa do penteado, Donald Trump (cujo rosto surge, no desenho vencedor do PortoCartoon, transfigurado no de um camaleão, com uma nota de dólar no lugar da língua), já teve a alcunha de Mozart. Mas a pauta para que remete o formidável desenho do cartoonista belga é, agora, a da linguagem do dinheiro.