Sinais, 13 de março: O esparadrapo

Certas palavras colam-se de repente aos nossos olhos com um nem sequer incómodo argueiro, antes aconchegando um levíssimo grânulo, sem dilemáticos cenhos cerzidos ou impositivos sermões da montanha sobre o modo como reclamamos por causa do cisco no mirante do nosso irmão descurando a trave no nosso. Nada de julgamentos. Desta vez, a palavra que não se vai embora é a palavra esparadrapo. Aqui esparramada como um emplastro. Mas bela. Estranha e bela, espécie de tabelinha entre Pelé e Coutinho.

