Sinais, 15 de abril: Censura

Costa proclama que sem um grande "descaramento", não ocorreria aos dirigentes do PSD uma escolha de tal calibre. Esticando a corda de Costa, o nunca nomeado Paulo Rangel tem iguais culpas no cartório do descaramento. A ser verdade que "nada fez por Portugal e pelos portugueses", só um grande descaramento explica que tenha aceitado ser cabeça de lista de uma empreitada sujeita a um voto de censura, mesmo se tal figura não tem, no contexto para que remete, acolhimento regimental. Faz lembrar aquela frase de Álvaro de Campos, referindo-se a outro heterónimo: "Não sei quem foi a mulher que teve o descaramento de ser amada pelo meu mestre Caeiro (...) Fosse quem fosse ou fingisse, desprezo-a do alto do que sou e em nome do Universo".

