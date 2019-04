Sinais, 17 de abril: Onde atesta um português

Os jornais chamam-lhe "sindicato bebé", mas os imberbes dirigentes sindicais garantiram diante das câmaras de televisão que tinham posto "de cabelos em pé" um ministro por acaso careca.

Há na trama desta greve muitas outras circunstâncias paradoxais. Uma delas é a exigência feita por Assunção Cristas de que o primeiro-ministro resolva o problema até esta manhã. Não se percebe o que poderia Costa ter feito, noite dentro, mas talvez o debate de hoje no parlamento seja, a tal respeito, esclarecedor. E talvez se perceba, com maior nitidez, a posição dos partidos à esquerda que guardaram, no primeiro dia de greve, um demasiado prudente silêncio.