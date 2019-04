Sinais, 18 de abril: O senhor Manuel e as árvores

Hoje não há cozido à portuguesa na Courense.

O senhor Manuel fechou ontem a porta e foi passar a Páscoa à aldeia minhota. Levou com ele os netos, ainda meninos, porque quer que conheçam as árvores do terreno em volta da casa. São árvores que ele plantou com o cuidado de um jardineiro. Elas cresceram longe do seu olhar, mas quando se reencontram, uma ou duas vezes por ano, sabem que ele vem retomar uma velha conversa à sombra dos seus ramos. Tal como Pascoaes ou Fausto Guedes Teixeira, ele escuta a voz das árvores.

Por isso - uso as precisas palavras de uma sua confidência recente -, sempre que ele regressa à aldeia, vai "falar às árvores".