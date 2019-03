Sinais, 18 de março: Trump e os humoristas

Um dos que já não pode dar troco a Trump é George Carlin, notável catador dos pequenos absurdos quotidianos e das grandes safadezas da acção política, cinco vezes contemplado com o Grammy e vencedor do prémio Mark Twain do humor americano. Nem de propósito: foi ele o apresentador do primeiro episódio de "Saturday Night Live", o programa humorístico que põe em franja os nervos de Trump. Ele disse, já lá vai mais de uma década: "Nos Estados Unidos, qualquer um pode ser presidente. Esse é o problema".

PUB