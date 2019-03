Sinais, 19 de março: A bela adormecida

Antes que o dia clareie, já corremos para a nova impressora pedindo-lhe o mundo em A4. Num primeiro instante, ela é um animal metálico dormindo no escuro, com uma débil luz de presença. De súbito, sacode os algoritmos que a levam do torpor à turbulência. Nela, o torpor não é uma prostração, antes um estado de vigília com as suas leis mecânicas.

Quando a activamos, ela acende um aviso que diz: "O dispositivo está despertando do repouso". Há nisso uma insinuação de coisa mutante, um prenúncio de realismo fantástico. Às vezes penso que esta nova impressora é uma bela adormecida.