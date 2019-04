Sinais, 2 de abril: Anita no Ministério

Há quem tema que o exemplo do ministro das cativações, não sendo cativante, possa fazer escola, dado o peso político da pasta.

Se a coisa pega, teremos Capoulas Santos, quando inquirido sobre se a normalidade do ano agrícola está assegurada apesar da seca, respondendo que isto não é como o "Anita na Quinta". E não nos espantemos que João Pedro Matos Fernandes, defendendo que se ensine a andar de bicicleta na escola, use o pretexto de que isto não é o "Anita a Cavalo". Ou que Marta Temido, carreando argumentos para o adiamento da revisão da tabela salarial dos médicos, desabafe que isto não é a "Anita no Hospital".