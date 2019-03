Sinais, 20 de março: João Trovão em Miragaia

Íamos para o carro de António Durães, descendo a rua onde fica a sede do clube Sport Lisboa e Esperança (nome tão inusitado, nesse lance inclinado entre o largo de São Domingos e o remanso das águas do Douro, que configura, em si mesmo, todo um programa) o actor explicando o quão difícil é, nas horas de ponta, nesta zona ribeirinha do Porto, encontrar um lugar de estacionamento.

Nesse mesmo dia, ele dera voltas e voltas, procurando onde deixar o carro, mas nada. Vislumbrou, num certo local, uma quase possibilidade atravancada por um estendal de roupa. Mas não quis arriscar. Quando se preparava para fazer marcha atrás, uma mulher saiu da sombra das arcadas, gritando: "Venha cá, senhor Trovão, que eu tiro daqui o estendal".