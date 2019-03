Sinais, 22 de março: Que nome tem esta água?

Eis o homem que salva a sua cadeira, como se salvasse a sua casa. Aquela cadeira é o seu tecto precário. A sua nave para cortar os ventos.

PUB

O homem segue o seu caminho de água, ali onde o chão não parece ter tido outrora nome de rio. Que nome darão na língua sena a estas águas? Como perguntarão, os dali, ao homem: "Aonde vais?". Alguém lhe dirá "manguanane"?

Nas margens desta água há muitos despojos da grande tormenta. Os pés do homem palmilham uma terra de sofrimentos antigos, mas tudo em redor são marcas de outra guerra. Ele já não é Muidinga, o rapaz da Terra Sonâmbula que procura a família. Será ele Nhamataca, aquele que estava construindo um rio na terra sonâmbula? Será ele Nhamataca regressado com as águas depois de ter sido levado pelo rio que construiu?