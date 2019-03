Sinais, 25 de março: Um breve "se" para Manuel Graça Dias

Se hoje pudesse ir "ao volante pela cidade", procuraria um outro roteiro onde coubessem a sua paixão pela fotografia e os desenhos de juventude em Alcanena. Mas uma noite destas, quando me sentar diante de uma pequena mesa sobre a qual incidirá um foco de luz, no Teatro Azul, em Almada, desculpai-me, se por instantes me ausentar da leitura para a qual estarei sendo convocado. O mais certo é que o pensamento me leve para um canto da sala onde o imaginarei discutindo cores fortes com Pedro Calapez, o pintor que gosta muito de arquitectos.

