Sinais, 27 de março: O dia todo e uma cerejeira

Bashô fez quatro grandes peregrinações. A motivação de Rogério Ferreira, nas frequentes incursões pelo Douro, não andará longe da do filho do samurai. Quando a primavera fica madura e o fruto da cerejeira tinge de um vermelho sensual os seus longos braços, Rogério reúne um grupo de amigos, telefona para a quinta de Alvações do Corgo e pede que lhe reservem uma cerejeira. O dia todo e uma cerejeira.

