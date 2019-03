Sinais, 28 de março: Retrato de família

Na sequência da crescente polémica sobre a conexão endogâmica do executivo, fonte próxima do primeiro-ministro asseverou ao jornal Público que "não há confusão entre família política e política familiar".

A fonte ensaia uma leitura benigna das nomeações ocorridas no Governo, cruzando percentagens de laços familiares no organograma geral, garantindo que não há qualquer novidade respeitante a parentescos no interior do gabinete desde a constituição do Governo. Não caem, pois, nessa análise, os parentes na lama. E, por isso, não há novidade. "A única novidade", sublinha a fonte, "é haver eleições".

Ainda bem que a fonte deixou jorrar tal observação sobre a proximidade das eleições. Como se sabe, esse é um tempo de muita água inquinada. O mais influente general prussiano do século XIX insistia na ideia de que "nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra ou depois de uma caçada". Entre a caça ao voto e o encalço de uma nomeação, vai a distância de um tiro e, por tudo isso e o mais que convém à mulher de César, é importante que tal confusão (entre família política e política familiar) seja desfeita, no respeito das boas regras republicanas. Também pela razão elementar (tão exemplarmente enunciada no Caso do Beco das Sardinheiras) de que "não devemos confundir o género humano com o Manuel Germano".