Sinais, 4 de abril: Raízes de Vida

Um dos textos do novo livro de António Bagão Félix é sobre o silêncio. Começa com uma epígrafe de Eurípedes: "Fala se tens palavras mais fortes do que o silêncio, ou então guarda silêncio." É um tremendo desiderato. Eugénio de Andrade disse certa vez que estamos condenados a usar as palavras "porque ainda não merecemos o silêncio". Por aí vai também a reflexão de Bagão Félix, o homem que gosta de árvores. Ele conta-nos como, em poucos dias, cruzou dois desertos sem ter ido a nenhum. A primeira situação ocorreu num estádio, durante um anunciado minuto de silêncio. "Sessenta segundos nos quais não houve silêncio", sublinha o autor. "Como se um minuto cronológico fosse uma prisão perpétua". Bagão Félix anota as circunstâncias em que o bom silêncio é vandalizado.

