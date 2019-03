Sinais, 4 de março: O rosto dos sons

Há um momento em que a repórter Sara de Melo Rocha conversa com Nuno, um ouvinte cego. Estão sentados num banco de jardim, em Lisboa. Sara quer, de Nuno, as memórias de uma intensa ligação à rádio, a esta rádio. Nuno não pode ver Sara mas pode construir uma ideia de rosto a partir do timbre de voz de Sara. Nuno pode tomar para si os versos de Borges: "Não sei qual é a face que me fita/ quando observo a face de algum espelho". Acontece que ele vê, entretanto, o rosto dos sons. Vê por dentro dos sons. Vê o dentro da rádio. Nuno vê a rádio que nós apenas ouvimos.

