Sinais, 5 de abril: Vexations

A edição electrónica do jornal La Voz de Galicia publicou ontem um vídeo de pouco mais de um minuto durante o qual podemos seguir o modo como, utilizando martelos e brochas, estudantes e um professor do Conservatório Superior de Vigo destroem um piano na apoteose de uma performance dadaísta (assim designada pelo repórter). Há nas imagens um só aparente despautério da pauta. Os executantes martelam notas de um tema de Erik Satie, o mais longo alguma vez escrito para piano. Martelam literalmente. É uma actuação a muitas mãos incluindo, demãos de pintura. Demãos demais. Uma exibição pensada com os pés já manhã alta, concluída a maratona a que o repórter chama "pianicídio".

