Sinais, 6 de março: Olarilolela

Fica o Fado do 31, olarilolela, confinado à aragem de um sobressalto republicano que chegou a agitar a bandeira vermelha e verde durante a proclamação feita por Alves da Veiga na varanda da Câmara do Porto. Foi um grito logo sufocado, mas não foi um "31 de boca". Sendo Rio esforçado economista, tomemos como boa a tese de que, ao socorrer-se do fado, foi à letra tacteando os números. Na verdade, há dois ou três versos que se podem cantar pelos dedos.

