Sinais, 8 de abril: Notificação e arroz com favas

Paulo Pereira, presidente da Câmara de Baião, um dos bons autarcas portugueses, acaba de ser notificado pela CNE. Foi-lhe dado o prazo de 36 horas para se defender da acusação de alegada e indevida publicidade institucional no âmbito das Europeias. O autarca fez chegar aos amigos o teor da sua defesa, explicando que, com prazo tão apertado, não teve tempo para solicitar apoio jurídico. "Contarei convosco se tiver de pagar a multa mínima (15.000 euros) ou para me visitarem na prisão."

