Sinais, 9 de abril: Gaiteiros de Lisboa

Eles estão de volta e, se os escutarmos com atenção, confirmaremos que ainda podem com uma gaita pelo rabo. Retomam, sete anos depois da anterior gravação, a companhia das criaturas fantásticas. "Bestiário" é o seu modo de procurar o unicórnio. Não tarda, hão-de entrar por aquela porta com as gaitas e os tambores e as vozes e as línguas afiadas, como se tivessem vindo ao encontro dos pastores do verde prado ou trouxessem ao ombro o menino Jesus, o sopro de Giacometti, o Diabo encarnado num gaiteiro. Hão-de aproximar-se como se pisassem um chão antigo. Palco e estrada, terreiro das bruxas, miradouro, são o trilho da sua carroça de saltimbancos. Nunca se sabe quem vem com eles: pode vir aquele cuja voz é um arpão rouco apontado às assombrações, aquele cuja voz podia ser a de um baleeiro, pode vir Maruxa, pode vir o da capa chilrada.

