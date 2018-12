Sindicatos da função pública e Governo voltam às negociações dia 7 de dezembro

As estruturas sindicais da função pública vão voltar às negociações com o Governo no dia 7 de dezembro, após um mês e meio de interregno, na esperança de ainda discutir aumentos salariais, apesar de o Orçamento do Estado estar aprovado.

O secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, disse à agência Lusa que receberam esta sexta-feira uma convocatória do Ministério das Finanças para uma reunião no dia 7 para discutir questões relacionadas com a formação profissional e políticas de admissão na administração pública, entre outras matérias.

O ministério ficou de enviar no início da próxima semana documentação sobre as matérias a discutir, disse a mesma fonte.

"Esperamos que na próxima reunião nos sejam dadas a conhecer as propostas de aumentos salariais e o conjunto de propostas aprovadas, no âmbito do Orçamento do Estado (OE) para 2019, que dizem respeito à administração pública, mas não foram negociadas com os sindicatos", disse José Abraão.

O sindicalista considerou positivo o regresso à negociação, apesar de o OE já estar aprovado.

A última reunião negocial entre as estruturas sindicais da função pública e o Ministério das Finanças decorreu em 12 de outubro.