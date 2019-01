O único povoado marítimo Proto-histórico conhecido em território nacional, em que o mar toca a defesa, foi construído, no primeiro milénio antes de Cristo na orla costeira nortenha, na freguesia vila-condense de Labruge.

É o castro de S. Paio, descoberto apenas nos anos 50 do século passado e salvo da destruição total pelos trabalhos arqueológicos realizados quatro décadas mais tarde.

Ali se fixou uma comunidade de pescadores e, talvez, de produtores de sal, que deixou o local com a chegada dos romanos.

O sítio, de fácil identificação tendo como referência a capela de S. Paio, erigida em 1885 e construída em local sobranceiro ao mar, foi objeto de requalificação.

O acesso, bem assinalado, faz-se através de quintas e de campos, que são um mosaico policromático dividido por pequenos muros em pedra. A panorâmica é soberba à medida que nos aproximamos da praia.

Mais junto ao oceano, sobre uma plataforma rochosa, foi construído o centro de interpretação, que divide o espaço com o restaurante Castro de S. Paio.

TSF à Mesa - Sítio com história e conforto sensorial

Situado paredes-meias com aquele centro -- a separação faz-se através de portas envidraçadas de correr - o restaurante tem como relevante atributo a soberba localização, a dois passos do mar.

A esplanada, protegida da fresca e incomodativa nortada, muito agradável até nos dias soalheiros do inverno, é uma extensão da sala interior, com balcão à esquerda, onde se acomodam 24 comensais.

A dupla valência de bar e de restaurante reflete-se na lista, em que figuram triviais sugestões para petiscar - moelas; rissóis; ovos mexidos com bacon; pratinhos com presunto ou com queijo da serra; pataniscas de bacalhau - ou saladas. De polvo grande ou de atum ou de frango.

No capítulo mais significativo da lista há caldeira de peixe e petinga, marmota ou pataniscas de bacalhau acompanhadas com arroz de tomate. Bem confecionado, particularmente saboroso.

Outra das propostas - raia frita - revelou a frescura do produto, fator sempre relevante. Aliás, comum às lulas salteadas em azeite e alho. Muito frescas, mas demasiado condimentadas.

Salmão grelhado e robalo são mais sugestões e, para duas pessoas, mediante encomenda, pode ser confecionado arroz de polvo; de tamboril ou de robalo.

Nas carnes, oferta muito reduzida, praticamente limitada a bifes de frango com arroz.

Doçaria habitual: leite-creme, bolo da casa, tarte de amêndoa.

Garrafeira suficiente. Serviço simpático neste restaurante despretensioso com magnifica localização. Sabe bem apreciar peixe fresco e o mar no Castro S. Paio. Em Labruje, a sul de Vila do Conde, entre Angeiras e o Mindelo.

Onde fica:

Localização: S. Paio, Labruje (Vila do Conde)

Telef.: 229 283 502